Esad rejimi ve destekçileri mezar taşı ve camileri tahrip etti - Son Dakika
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Esad rejimi ve destekçileri mezar taşı ve camileri tahrip etti

7 saat önce

Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını kırmaya ve camileri tahrip etmeye başladı.

Esad rejimi ve destekçileri mezar taşı ve camileri tahrip etti, System.String[]

Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını kırmaya ve camileri tahrip etmeye başladı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda karadan ilerlemeye devam ediyor. Suriye'de Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını tahrip etmeye başladı. Esad rejimi askerleri girdikleri camide de Esad sloganları atarak camiyi tahrip etti.

(İHA)

İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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