Esad rejimi ve İran milisleri, Ömer bin Abdülaziz Türbesi'ne yine zarar verdi - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimi ve destekçesi İran milisleri, İdlib'in Deyrşarki köyünde bulunan Emevi halife Ömer bin Abdülaziz Türbesi'ne bir kez daha zarar verdi.

Suriye'de Esad rejimi ve destekçesi İran milisleri, İdlib'in Deyrşarki köyünde bulunan Emevi halife Ömer bin Abdülaziz Türbesi'ne bir kez daha zarar verdi. Suriyeli eylemci Anas Maarvi yaptığı açıklamada, Esad rejimi ve destekçesi İran milislerinin Ömer bin Abdülaziz ve karısı Fatima bint Abdul Malik'in mezarına zarar verdiğini söyledi. Esad rejimi geçtiğimiz ocak ayında İdlib'in Maaret el Numan ilçesine gerçekleştirdiği saldırılar sırasında Ömer bin Abdülaziz Türbesi'ne de zarar vermişti. Türbe, Emevi halifelerinin sekizincisi halife ve Hulefa-i Raşidin'in beşinci halife olarak bilinen Ömer bin Abdülaziz'e ait.

(Hamad Alnajjar - Yousef Talha/İHA)