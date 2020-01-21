Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu - Son Dakika

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu

6 saat önce

Suriye'de Esad rejiminin ve Rus uçaklarının Halep'in batısındaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu, System.String[]

Suriye'de Esad rejiminin ve Rus uçaklarının Halep'in batısındaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti.


Suriye'nin Halep kentinde sivil savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimi ve Rus uçaklarının kentin batısındaki Maar Al-Nasan beldesi yakınlarında Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 ve 5 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ise en az 15 kişi hayatını kaybetti. - HALEP

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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