Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı
11 dakika önce
Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.
Halep'te sivil savunma yetkilileri, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasındaki yerleşim bölgelerine iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yetkililer, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. - HALEP
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