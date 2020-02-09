Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Halep'te sivil savunma yetkilileri, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasındaki yerleşim bölgelerine iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yetkililer, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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