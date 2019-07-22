Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'e yine saldırdı
1 saat önce
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'deki Maret El Numan bölgesine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib
'deki Maret El Numan bölgesine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Esad rejimi ve Rusya
'ya ait savaş uçakları, Suriye
'nin İdlib iline bağlı Maret El Numan bölgesinde pazar alanına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
(Mahmud Alhalbi/İHA)
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