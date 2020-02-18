Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü - Son Dakika

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'ın kuzey kırsalındaki Termanin kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'ın kuzey kırsalındaki Termanin kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.


Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzey kırsalındaki Termanin kasabasına 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi. - İDLİB

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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