Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü - Son Dakika

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret Masrin bölgesinde sivilleri hedef alması sonucu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret Masrin bölgesinde sivilleri hedef alması sonucu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, gece saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki Maaret Masrin bölgesinde yerlerinden edilen sivillere saldırdı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, saldırıda daha önce rejim saldırılarından Maaret Masrin bölgesine kaçan 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların olduğu ifade edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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