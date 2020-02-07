Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı: 15 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı: 15 ölü - Son Dakika

Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı: 15 ölü

7 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kentindeki farklı yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırdı: 15 ölü, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kentindeki farklı yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Havacılık Merkezi'nden yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib şehir merkezi ile İdlib'in kırsalındaki birçok yerleşim bölgesine hava saldırıları düzenlediği ve saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Suriye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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