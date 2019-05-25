Esad rejimi ve Rusya İdlib'e saldırmaya devam ediyor
7 saat önce
Suriye'nin idlip kentinin çeşitli bölgelerine saldıran Esad rejimi kuvvetleri ve Rus uçaklarının bölgeye olan bombardımanı devam ediyor.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:32 Kaynak: İHA
'nin idlip kentinin çeşitli bölgelerine saldıran Esad rejimi kuvvetleri ve Rus uçaklarının bölgeye olan bombardımanı devam ediyor.
Esad rejimi ve Rus uçaklarının Suriye'nin İdlip
kentine olan bombardımanı devam ediyor. Bir süredir İdlib
kırsalının çeşitli bölgelerini ateş altında tutan Esad yanlısı güçler, son olarak bölgedeki tarım arazilerini gün içerisinde bombalarken gece ise kullanılması yasak beyaz fosfor bombası ile Han
Şehyun bölgesine saldırdı.
Öte yandan Merkezi Londra
'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi; Suriye ve Rus savaş uçakları ve helikopterlerinin Perşembe gecesinden Cuma gününe kadar Hama, Lazkiye
ve İdlib civarını bombaladığını 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - İDLİB
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