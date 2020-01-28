Esad rejimi yine Halep'i vurdu: 1 ölü - Son Dakika

Suriye'de Esad rejiminin Halep'in batısında bulunan Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.



Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'e saldırmaya devam ediyor. Esad rejimi Halep'in batısında bulunan Anjarh köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 1'i kadın 4'ü çocuk toplam 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları enkaz altından çıkararak hastanelere kaldırdı. - HALEP