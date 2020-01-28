Esad rejimi yine Halep'i vurdu: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejimi yine Halep'i vurdu: 1 ölü - Son Dakika

Esad rejimi yine Halep'i vurdu: 1 ölü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejiminin Halep'in batısında bulunan Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin Halep'in batısında bulunan Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'e saldırmaya devam ediyor. Esad rejimi Halep'in batısında bulunan Anjarh köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 1'i kadın 4'ü çocuk toplam 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları enkaz altından çıkararak hastanelere kaldırdı.

(İHA)

Esad rejimi yine Halep'i vurdu: 1 ölü

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı
Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 19:59:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esad rejimi yine Halep'i vurdu: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]