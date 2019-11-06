Son Dakika Haberleri: Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı
Son Dakika Güncel Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in batısında Cisr eş Şuğur ilçesine ağır saldırıları gerçekleştirdi.

Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in batısında Cisr eş Şuğur ilçesine ağır saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesine hava saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 7 sivilin yaralandığı açıklandı. Saldırının yerel meclis binasını, bir okulu ve camiyi hedef aldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil savunma merkezinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Öte yandan Esad rejimine destek veren Rus uçaklarının bu sabah İdlib'in güneyinde Şanan kasabasındaki İhlas Hastanesini hedef aldığı saldırıda iki sağlık personelinin yaralandığı ve hastanenin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Ayrıca Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyi ve batısında bulunan köy ve kasabalarına da sıklıkla roketlerle saldırdığı belirtildi.

(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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