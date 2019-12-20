Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 4 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 4 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, sabaha karşı İdlib'in Maaret el Numan ilçesine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil ise yaralandı.

Sivil savunma ekipleri hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve 1 çocuğun olduğunu belirtti. Sivillere ait evlerde büyük hasarın olduğu da ekiplerce aktarıldı. Saldırı nedeniyle büyük patlamalar meydana gelirken sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yerel kaynaklar, dün Esad rejimin seri hava saldırıları başlattığını, düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve sivillerin de ağır yaralandığını kaydetti.

(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü

Son Dakika Haberleri
16:41 Türkiye'de kalp krizi anında ambulans çağırma oranı çok düşük - Son Dakika
16:41 Maliyetler türk armatörleri yabancı bayrağa yönlendiriyor - Son Dakika
16:41 Ankara sınıfta öğrencisini tartaklayan öğretmene soruşturma - Son Dakika
16:41 Bolu 8 at ruam şüphesiyle karantinada- ek - Son Dakika
16:41 Hatay oğlunu boğarak öldürüp, intihar girişiminde bulunmuş - Son Dakika
16:33 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Son Dakika
16:25 Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:45:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]