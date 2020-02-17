Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor - Son Dakika

Esad rejimi, geçtiğimiz hafta İdlib 'e bağlı Khan Al-Sabil kasabasında mezarları yağmalamasının ardından bugün de Halep'te mezarları yağmalamaya başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre rejim güçleri, Rusya ve Esad rejiminin kontrolünde olan Halep'in kuzeyinde bulunan Hayyan kasabasında mezarları kazmaya başladı. - HALEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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