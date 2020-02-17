Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor - Son Dakika
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Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor

11 dakika önce

Esad rejimi Halep'te mezarları yağmalamaya başladı.

Esad rejimi Halep'te mezarları yağmalamaya başladı.

Esad rejimi, geçtiğimiz hafta İdlib'e bağlı Khan Al-Sabil kasabasında mezarları yağmalamasının ardından bugün de Halep'te mezarları yağmalamaya başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre rejim güçleri, Rusya ve Esad rejiminin kontrolünde olan Halep'in kuzeyinde bulunan Hayyan kasabasında mezarları kazmaya başladı.

(İHA)

Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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