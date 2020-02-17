Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor - Son Dakika

Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor
11 dakika önce
Esad rejimi Halep'te mezarları yağmalamaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Esad rejimi Halep'te mezarları yağmalamaya başladı.
Esad rejimi, geçtiğimiz hafta İdlib'e bağlı Khan Al-Sabil kasabasında mezarları yağmalamasının ardından bugün de Halep'te mezarları yağmalamaya başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre rejim güçleri, Rusya ve Esad rejiminin kontrolünde olan Halep'in kuzeyinde bulunan Hayyan kasabasında mezarları kazmaya başladı.
(İHA)
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