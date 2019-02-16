Esad Rejimi Yine Saldırdı: 1 Ölü

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi.

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Saldırı sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.



Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların bulunduğu belirtildi.



Esad rejiminin dün de Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırı düzenlemiş ve saldırılar sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. - İDLİB

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