Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi Yine Saldırdı: 1 Ölü

Esad Rejimi Yine Saldırdı: 1 Ölü

23 dakika önce

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi.

Esad Rejimi Yine Saldırdı: 1 Ölü, System.String[]
Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Saldırı sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Esad rejiminin dün de Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırı düzenlemiş ve saldırılar sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:08 Kaynak: İHA

Mara, Suriye, Politika
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