Esad Rejimi Yine Saldırdı: 1 Ölü
23 dakika önce
Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi.
Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Saldırı sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların bulunduğu belirtildi.
Esad rejiminin dün de Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırı düzenlemiş ve saldırılar sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. - İDLİB
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:08 Kaynak: İHA
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