Son Dakika Haberleri: Esad Rejimi Yine Saldırdı: 1 Ölü

Esad Rejimi Yine Saldırdı: 1 Ölü

57 dakika önce

- Esad rejimi yine saldırdı: 1 ölüİDLİB - Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi.

Esad Rejimi Yine Saldırdı: 1 Ölü, System.String[]
- Esad rejimi yine saldırdı: 1 ölü

İDLİB - Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Saldırı sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların bulunduğu belirtildi.
Esad rejiminin dün de Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırı düzenlemiş ve saldırılar sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

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