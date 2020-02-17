Esad rejiminden Atarib'a saldırı - Son Dakika
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Esad rejiminden Atarib'a saldırı

7 saat önce

Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesinde sivil yerleşim yerlerine ağır saldırılar düzenliyor.

Esad rejiminden Atarib'a saldırı, System.String[]

Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesinde sivil yerleşim yerlerine ağır saldırılar düzenliyor.


Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara devam ediyor. Yerel kaynaklara göre, saldırılar hava ve karadan düzenleniyor. - HALEP

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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