Esad rejiminden Atarib'a saldırı - Son Dakika

Esad rejiminden Atarib'a saldırı
7 saat önce
Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesinde sivil yerleşim yerlerine ağır saldırılar düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesinde sivil yerleşim yerlerine ağır saldırılar düzenliyor.
Suriye'da Esad rejimi güçleri, Halep'in batısındaki Atarib bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara devam ediyor. Yerel kaynaklara göre, saldırılar hava ve karadan düzenleniyor. - HALEP
Son Dakika Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor