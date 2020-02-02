Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı - Son Dakika

Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi.

Esad rejiminden El Bab'a hava saldırısı: 6 yaralı, System.String[]

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i ağır 6 sivil yaralandı.


Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 1'i ağır 6 sivilin yaralandığı öğrenildi.


Öte yandan, Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejiminin Halep'in kuzeyine ve doğusuna yönelik saldırılarına karşılık dün askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında SMO birkaç stratejik askeri noktayı ele geçirmişti. - HALEP

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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