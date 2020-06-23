Esad rejiminden Hafter'e ve Mısır'a destek

Suriye Dışişleri Bakanı Valid El Muallim, Mısır'ın Libya'daki girişimini desteklediklerini açıkladı.



Esad rejimdeki Dışişleri Bakanı Valid El Muallim yaptığı açıklamada, Esad rejiminin Libya'daki durumun çözülmesi için Mısır tarafından yapılan müdahaleye destek verdiğini duyurdu. El Muallim, Suriye Haber Ajansına verdiği demeçte, "Mısır halkını destekliyoruz, Mısır, Arap Ulusal güvenliğini sağlamak istiyor " ifadelerini kullandı. Libya'daki yerel kaynaklar ise, Esad rejimi tarafından defalarca Hafteri desteklemek için milis güç gönderildiğini açıkladı. - ŞAM