Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 5 ölü - Son Dakika

Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep'e düzenlediği hava saldırısında 1'i kadın 5 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.



Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep kırsalına düzenlediği hava saldırısında, sivilleri hedef aldı. Halepli aktivistlerin açıklamasına göre, Rus savaş uçaklarının Halep'in Urm Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1'i kadın 5 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk olmak üzere birçok sivilin ise yaralandı. Halep'in kuzey kırsalındaki Hayyan, Andadan, Maarat Al-Atiq, Hurriyan, Kafr Hamra, Mansoura ve Khan al-Asal bölgelerine düzenlenen saldırıda ise ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. - HALEP