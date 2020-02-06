Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 5 ölü - Son Dakika

Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 5 ölü

12 dakika önce

Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep'e düzenlediği hava saldırısında 1'i kadın 5 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Esad rejiminden Halep'e hava saldırısı: 5 ölü, System.String[]

Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep'e düzenlediği hava saldırısında 1'i kadın 5 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Esad rejimi ve Rus uçaklarının Halep kırsalına düzenlediği hava saldırısında, sivilleri hedef aldı. Halepli aktivistlerin açıklamasına göre, Rus savaş uçaklarının Halep'in Urm Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 1'i kadın 5 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk olmak üzere birçok sivilin ise yaralandı. Halep'in kuzey kırsalındaki Hayyan, Andadan, Maarat Al-Atiq, Hurriyan, Kafr Hamra, Mansoura ve Khan al-Asal bölgelerine düzenlenen saldırıda ise ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

(Muhamed El Mustafa/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:45 Kaynak: İHA
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