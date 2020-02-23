Esad rejiminden Halep'e saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Esad rejiminden Halep'e saldırı: 1 ölü
6 saat önce
Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:34 Kaynak: İHA
Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.
Suriye'de Esad rejimi Halep'in kuzeyinde ve batısındaki yerleşim bölgelerine kara ve havadan saldırılarını sürdürüyor. Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi. - İDLİB
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