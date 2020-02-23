Esad rejiminden Halep'e saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Esad rejiminden Halep'e saldırı: 1 ölü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esad rejiminden Halep'e saldırı: 1 ölü, System.String[]

Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.


Suriye'de Esad rejimi Halep'in kuzeyinde ve batısındaki yerleşim bölgelerine kara ve havadan saldırılarını sürdürüyor. Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi. - İDLİB

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:34 Kaynak: İHA
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