Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü

Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü

1 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Halep'in batısında gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü, System.String[]

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Halep'in batısında gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim güçleri tarafından Halep'in batı kırsalında Urum el Kübra köylerine topçu saldırıları düzenlendi. Topçu saldırısının ardından şiddetli patlama meydana geldi. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

(İHA)

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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