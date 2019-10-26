Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı
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Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye'nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye'nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin, Halep kasabasında bulunan Takad beldesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı hava saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı, büyük maddi hasar oluştu. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
(İHA)
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