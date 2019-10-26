Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı

Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı

35 dakika önce

Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye'nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı, System.String[]

Suriye'de rejim güçleri tarafından Suriye'nin Takad beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin, Halep kasabasında bulunan Takad beldesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı hava saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı, büyük maddi hasar oluştu. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

(İHA)

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, terör örgütü YPG'yi uyardı: Eğer çekilmezseniz TSK'yla teke tek kalacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendi ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi oran açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]