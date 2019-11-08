Esad rejiminden İdlib'e hava saldırdısı: 3 ölü

Suriye'de Esad rejiminin Idlib'de düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Esad rejimi Idlib'e bağlı Al Rami kasabasında hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 yaralandı. Yaralılara acil müdahale edildi.

Öte yandan, sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, eş zamanlı olarak Cisr eş Şuğur'da da hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

(İHA)