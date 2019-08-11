Son Dakika Haberleri: - Esad Rejiminden İdlib'e Hava Saldırısı : 1 Ölü
Son Dakika Güncel Haber

- Esad Rejiminden İdlib'e Hava Saldırısı : 1 Ölü

1 saat önce

- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı : 1 ölüİDLİB - Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı : 1 ölü
İDLİB - Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin İdlib kentindeki Has köyünde Kurban Bayramı matem oldu. Esad rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Sivil Savunma ekipleri ölen çocuğu kaldırarak, yaralıların cesetlerini çevredeki hastanelere kaldırdı.
Suriye İnsan Hakları Ağı, Esad ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın olmak üzere 781 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı
İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı Erzurum'da Sultan Alaaddin yazılı sanduka bulundu İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 19:48:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Esad Rejiminden İdlib'e Hava Saldırısı : 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]