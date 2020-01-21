Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü - Son Dakika

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki El Bara köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.



Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları sabah saatlerinde İdlib'in faklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. İdlib'in güneyindeki El Bara köyüne düzenlenen hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki sağlık noktalarına kaldırdı. - İDLİB