Son Dakika › Güncel › Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü
6 saat önce
Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki El Bara köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki El Bara köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.
Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları sabah saatlerinde İdlib'in faklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. İdlib'in güneyindeki El Bara köyüne düzenlenen hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki sağlık noktalarına kaldırdı.
(iHA)
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü