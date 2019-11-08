Son Dakika Haberleri: - Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü
Son Dakika Güncel - Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

7 saat önce

- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölüİDLİB - Suriye'de Esad rejiminin Idlib'de düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

İDLİB - Suriye'de Esad rejiminin Idlib'de düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Esad rejimi Idlib'e bağlı Al Rami kasabasında hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 yaralandı. Yaralılara acil müdahale edildi.

Öte yandan, sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, eş zamanlı olarak Cisr eş Şuğur'da da hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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