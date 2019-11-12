Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
Son Dakika Güncel Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü - Son Dakika

Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

7 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Kafr Nabl kasabasında düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü, System.String[]

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Kafr Nabl kasabasında düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz
Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:29:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]