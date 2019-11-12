Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
7 saat önce
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Kafr Nabl kasabasında düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Kafr Nabl kasabasında düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi. - İDLİB
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