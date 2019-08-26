Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı
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Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Esad Rus savaş uçakları, İdlib kentinin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Esad Rus savaş uçakları, İdlib kentinin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.


Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Beslaka, Mrat Harma ve İhsem köylerini bombaladı. Saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, cesetleri enkaz altından çıkararak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.


Rus savaş uçakları, dün İdlib kırsalındaki Tal Manas kasabasına düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.


Ateşkese rağmen Suriye'deki İdlib kentine bağlı kasabalar ve köyler sıklıkla hava saldırısı gerçekleştiriliyor. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
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