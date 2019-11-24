Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı - Son Dakika

Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı

6 saat önce

Suriye'de rejime bağlı savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil ağır yaralandı.

Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı, System.String[]

Suriye'de rejime bağlı savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil ağır yaralandı.


Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in yakınındaki Maaret Elnaasan ve Bsakla köylerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 sivilin ağır yaralandığı, evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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