Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı

Suriye'de rejime bağlı savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil ağır yaralandı.



Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in yakınındaki Maaret Elnaasan ve Bsakla köylerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 sivilin ağır yaralandığı, evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. - İDLİB