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Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı

6 saat önce

Suriye'de rejime bağlı savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil ağır yaralandı.

Suriye'de rejime bağlı savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil ağır yaralandı.

Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in yakınındaki Maaret Elnaasan ve Bsakla köylerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 sivilin ağır yaralandığı, evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

(Abu Mucahit El Halebi - Yamama Asaad/İHA)

Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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