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- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı
6 saat önce
- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralıİDLİB - Suriye'de rejime bağlı savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
- Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı
İDLİB - Suriye'de rejime bağlı savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 6 sivil ağır yaralandı.
Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in yakınındaki Maaret Elnaasan ve Bsakla köylerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 sivilin ağır yaralandığı, evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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