Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 14 ölü, 15 yaralı
1 saat önce
Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği yoğun bombardıman sonucu 14 sivil yaşamını yitirdi ve 15 kişi de ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Esad rejiminin İdlib
'e düzenlediği yoğun bombardıman sonucu 14 sivil yaşamını yitirdi ve 15 kişi de ağır yaralandı.
Esad rejimi yanlısı güçlerin İdlib kırsalındaki çeşitli köylere düzenlediği saldırılar sonucu 14 sivil vatandaş hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar gün içerisinde gerçekleşen iki büyük saldırı sonucu bir köyde 11 kişinin başka bir köyde ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Saldırılar sonucu her iki köyde toplamda 15 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.
(İHA)
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