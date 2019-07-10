Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
53 dakika önce
Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
Esad rejiminin Suriye
'nin İdlib
kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Esad rejimi, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Csir Eş-Şuğur ilçesinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle Csir Eş-Şuğur ilçesinde bulunan tek hastanede hizmet durdu. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri ölülerin cesetlerini enkaz altından çıkardı ve yaralıları hastanelere kaldırdı. Esad rejimi ve Rus güçleri zaman zaman sivilleri ve hastaneleri bombalıyor.
(İHA)
Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk