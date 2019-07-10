Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
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Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü

53 dakika önce

Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü, System.String[]
Suriye, İdlib, Güncel
Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Esad rejimi, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Csir Eş-Şuğur ilçesinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle Csir Eş-Şuğur ilçesinde bulunan tek hastanede hizmet durdu. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri ölülerin cesetlerini enkaz altından çıkardı ve yaralıları hastanelere kaldırdı. Esad rejimi ve Rus güçleri zaman zaman sivilleri ve hastaneleri bombalıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
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