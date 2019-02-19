Son Dakika Haberleri: Esad Rejiminden İdlib'e Saldırı: 5 Ölü, 10 Yaralı

Esad Rejiminden İdlib'e Saldırı: 5 Ölü, 10 Yaralı

35 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kentine Esad rejimine ait topçu birlikleri saldırı düzenledi.

Esad Rejiminden İdlib'e Saldırı: 5 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentine Esad rejimine ait topçu birlikleri saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sivil öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Rejim karşıtlarının elindeki son kent olan Türkiye sınırındaki İdlib kentinde bomba yüklü araçlarla dün düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü iki patlamanın ardından bugün öğle saatlerinde bu kez Esad rejimine ait topçu birlikleri saldırı düzenledi. İdlib'in Han Şeyhun ilçesine yönelik düzenlenen top atışlarında hedef alınan yerleşim alanlarındaki 5 sivil öldü, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil ise yaralandı. Yaralanan siviller hastanelere kaldırılırken, rejim birliklerinin Han Şeyhun'un yanısıra Maret El Numan ilçesi ile İdlib'in kuzey kırsalındaki köylere yönelik topçu saldırılarının sürdüğü belirtildi. - Suriye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:13 Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Güncel
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