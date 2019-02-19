Esad Rejiminden İdlib'e Saldırı: 5 Ölü, 10 Yaralı
35 dakika önce
SURİYE'nin İdlib kentine Esad rejimine ait topçu birlikleri saldırı düzenledi.
SURİYE'nin İdlib
kentine Esad rejimine ait topçu birlikleri saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sivil öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Rejim karşıtlarının elindeki son kent olan Türkiye
sınırındaki İdlib kentinde bomba yüklü araçlarla dün düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü iki patlamanın ardından bugün öğle saatlerinde bu kez Esad rejimine ait topçu birlikleri saldırı düzenledi. İdlib'in Han Şeyhun
ilçesine yönelik düzenlenen top atışlarında hedef alınan yerleşim alanlarındaki 5 sivil öldü, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil ise yaralandı. Yaralanan siviller hastanelere kaldırılırken, rejim birliklerinin Han Şeyhun'un yanısıra Maret El Numan ilçesi ile İdlib'in kuzey kırsalındaki köylere yönelik topçu saldırılarının sürdüğü belirtildi. - Suriye
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:13 Kaynak: DHA
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