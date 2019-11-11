Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
6 saat önce
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Baskala köyüne topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. - İDLİB
Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı Müge Anlı'da şaşırtan olay! Çocuklarının babasının 8 kadınla ilişkisini ortaya çıkardılar Demet Akalın, bir hayranının 2. çocuk sorusunu yanıtladı: Artık yapamam Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz