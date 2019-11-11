Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

6 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı, System.String[]

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Baskala köyüne topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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