- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
6 saat önce
- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralıİDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:14 Kaynak: İHA
- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
İDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Baskala köyüne topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.
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