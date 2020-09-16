- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı - Son Dakika

- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı
İDLİB - Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güneyindeki Benin kasabasına topçu saldırısı gerçekleştirdi.
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güneyindeki Benin kasabasına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:29 - Kaynak: İHA
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