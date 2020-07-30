Esad rejiminden İdlib'in güneyine hava saldırısı - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimi İdlib'in güneyinde bulunan Zawiya Dağı bölgesindeki Al-Bara köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Suriye'deki Esad rejimi İdlib'in kırsalındaki köylere saldırmaya devam ediyor. Esad rejiminin İdlib'in güneyinde bulunan Zawiya Dağı bölgesindeki Al-Bara köyüne hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasara meydana geldi. Saldırı nedeniyle ölü veya yaralı bulunmazken, bazı sivillerin evleri ve araçları kullanılmaz hale geldi.

(Yamama Asaad/İHA)