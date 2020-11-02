Esad rejiminden İdlib'in kuzeyine topçu saldırısı: 1 yaralı - Son Dakika

Esad rejiminden İdlib'in kuzeyine topçu saldırısı: 1 yaralı
02.11.2020 11:31
Esad rejiminin İdlib'in kuzeyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında bir kadın yaralandı.
Esad rejiminin İdlib'in kuzeyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında bir kadın yaralandı.
Suriye'de Esad rejimi İdlib'in kuzeyinde bulunan Kafraya köyüne topçu saldırısı düzenledi. Köydeki sivillerin evlerinin hedef alındığı saldırıda 1 kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bazı evlerin kullanılmaz hale geldiği de öğrenildi.
Öte yandan yerel kaynaklar, Esad rejiminin dün akşam saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki köylerine en az 13 topçu saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı. - İDLİB
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