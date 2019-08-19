Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısı
31 dakika önce
Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye
'nin İdlib
kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK
) ait bir askeri konvoy, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının en çok saldırdığı İdlib kentinde hava saldırısına maruz kaldı. İdlib'te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri konvoya hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı. - İDLİB
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