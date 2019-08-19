Son Dakika Haberleri: Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısı
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Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısı

7 dakika önce

Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.

Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir askeri konvoy, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının en çok saldırdığı İdlib kentinde hava saldırısına maruz kaldı. İdlib'te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri konvoya hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.
(İHA)
Suriye, İdlib, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:55 Kaynak: İHA
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