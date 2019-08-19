- Esad Rejiminden, TSK Konvoyuna Hava Saldırısı
1 saat önce
- Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısıİDLİB - Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
- Esad rejiminden, TSK
konvoyuna hava saldırısı
İDLİB - Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye
'nin İdlib
kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri konvoy, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının en çok saldırdığı İdlib kentinde hava saldırısına maruz kaldı. İdlib'te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri konvoya hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.
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