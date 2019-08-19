Son Dakika Haberleri: - Esad Rejiminden, TSK Konvoyuna Hava Saldırısı
Son Dakika Güncel Haber

- Esad Rejiminden, TSK Konvoyuna Hava Saldırısı

1 saat önce

- Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısıİDLİB - Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.

- Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısı
İDLİB - Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri konvoy, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının en çok saldırdığı İdlib kentinde hava saldırısına maruz kaldı. İdlib'te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri konvoya hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.
Suriye, İdlib, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı! Kredi büyümesi kriteri getirdi Benzin ve motorine zam geldi Üç belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerin yürüyüşüne izin verilmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:53:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Esad Rejiminden, TSK Konvoyuna Hava Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]