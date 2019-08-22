Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra...
1 saat önce
Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra şehre girmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra şehre girmeye başladı. - İDLİB
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