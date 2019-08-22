Son Dakika Haberleri: Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra...

1 saat önce

Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra şehre girmeye başladı.

Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra..., System.String[]

Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra şehre girmeye başladı. - İDLİB

Han Şeyhun, İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız
İzmir'in ardından Balıkesir de alev alev yanıyor Silahlı arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Yüzleri maskeli terör yandaşları içinde yolcu bulunan minibüsü böyle yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:26:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esad rejimine ait güçler, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]